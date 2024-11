Er war der Frontman einer der erfolgreichsten Boygroups aller Zeiten und lieferte sich eine jahrelange Fehde mit Konkurrenten Robbie Williams: Gary Barlow. Der inzwischen 53-Jährige stet aktuell zwar nach wie vor mit zwei seiner Bandkollegen auf der Bühne (Mark Owen und Howard Donald), doch an den früheren Erfolg kann Take That als Trio nicht mehr anschließen. Einen großen Stellenwert in Barlows Leben nimmt dessen Familie ein. Seit 2000 ist er mit der früheren Tänzerin Dawn Andrews (54) verheiratet, die beiden haben drei Kinder: Daniel (24), Emily (22) sowie Daisy (15). In einem aktuellen Interview spricht er über die beruflichen Pläne seines Nachwuchses.

"Hätte sie nicht entmutigt" Trotz Barlows beeindruckender Karriere haben seine Kids nicht vor, in seine Fußstapfen zu treten. Was Barlow etwas enttäuscht, wie er gegenüber The Mirror offen zugibt. "Ich glaube nicht, dass sie in meine musikalischen Fußstapfen treten werden, aber ich hätte sie nicht entmutigt, wenn sie es gewollt hätten", so der Brite, der offensichtlich nicht zu jenen Eltern gehört, die alles daran setzen, um den Nachwuchs vom Showgeschäft fernzuhalten.



"Es war ein gutes Geschäft für mich", erzählt Barlow weiter. "Ich genieße jeden Tag noch immer, was ich tue, und wenn man merkt, dass man davon lebt, ist es ein toller Ort zum Leben. Viele Rollen im Showbiz sind einfach wunderbar, es gibt definitiv eine viel härtere Welt da draußen als die, in der ich mich befinde."

Andere Karrierewege Was aber tun seine Kinder stattdessen beruflich? Oder ruhen sie sich auf dem Vermögen ihres berühmten Vaters aus? Mitnichten, betont Barlow. "Die beiden Ältesten interessieren sich für Medizin und Physiologie – sie beschäftigen sich mit Kraft und Kondition", so der Sänger stolz. "Und meine Jüngste, Daisy, da bin ich mir nicht ganz sicher, was sie vorhat, aber auch sie ist sehr fleißig … im Gegensatz zu mir und meiner Frau", scherzt er.

Viertes Kind war Totgeburt Eigentlich hätten Barlow und Andrews ein viertes Kind haben sollen, doch das Schicksal nahm einen anderen Weg: Tochter Poppy wurde 2012 tot geboren. Ein Schock für das Ehepaar, Barlow verarbeitete den Verlust im Song "Let me go" auf seinem Soloalbum "Since I Saw You Last". "Ich spreche nicht sehr ausführlich darüber, und ich tue es wirklich nicht, weil ich immer noch dabei bin, es ein wenig zu verarbeiten", sagte er dieses Jahr im Podcast "The Imperfects". "Die Gefühle meiner Frau waren ganz anders als meine. Ich war lange Zeit wütend darüber, ich habe noch keinen wirklichen Frieden damit gefunden." Der Verlust hätte das Paar noch enger zusammengeschweißt, verriet er. "Ich denke, es hat mich stärker gemacht." Die ältesten Kinder Daniel und Emily würden nach wie vor oft von Poppy sprechen. "Es ist eine hochkomplexe Sache, die niemand von uns jemals durchmachen sollte."