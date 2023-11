Neues von Take That: Eine Welt voll Harmonie und Hoffnung

Take That sind in den 90ern zu Teenieidolen geworden. Groß war der Schock fĂŒr die ĂŒberwiegend weiblichen Fans, als die Boyband am 13. Februar 1996 ihre Auflösung verkĂŒndete. Keine zehn Jahre nach der Trennung feiern Gary Barlow, Mark Owen, Howard Donald und Jason Orange 2005 ihre RĂŒckkehr. Allerdings ohne Robbie Williams, der die Band 1995 bereits wegen wachsender Spannungen verlassen hatte. Am Freitag bringen sie mit "This Life" ein neues Album raus.

In Ohnmacht fallen Take-That-Fans mittlerweile eher selten. Die ehemalige Boyband, deren Mitglieder heute Anfang 50 sind, steht fĂŒr ordentlichen Ohrwurmpop und lebensbejahende Texte. Die Briten selbst beschreiben ihr neuntes Studioalbum als neues Kapitel mit "schönen Melodien, erhebenden Refrains und eleganten Harmonien". Das Trio bleibt dabei dem Popgenre treu, bis auf ein paar seichte Anleihen aus dem Country und Rock.