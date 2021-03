Ganz in Schwarz: Chloe Sevigny hat heimlich geheiratet

2018 begann Sevigny den Kunstagallerie-Leiter Sinisa Mackovic zu daten. Anfang 2020 gaben die beiden bekannt, dass Sevigny im Alter von 45 Jahren ihr erstes Kind erwarte. Im Mai 2020 brachte sie ihren Sohn Vanja zur Welt.

Sevigny traute sich ganz in Schwarz

Was bisher nur Freunde und Familie wussten: Das Paar hat sich bereits vor einem Jahr heimlich getraut. Sevigny, die ihre Karriere als Model begann und in den 1990ern als Schauspielerin und It-Girl Bekanntheit erlangte, gab am Dienstag bekannt, dass sie und Mackovic vor genau 12 Monaten vor den Traualtar getreten sind.

"An einem Montag, dem 9. März 2020, geheiratet. Alles Gute zum einjährigen Jubiläum, meine Liebe", sagte Sevigny in einem Instagram-Post, der ein Ring-Emoji enthielt. Die Hochzeit fand demnach rund zwei Monate vor der Geburt ihres Sohnes statt.