Schwanger? "Game of Thrones"-Star Sophie Turner heizt Baby-Gerüchte an

Erwartet Sophie Turner etwa wieder ein Kind? Seit 2016 ist die ehemalige "Game of Thrones"-Darstellerin mit dem US-amerikanischen Schauspieler und Sänger Joe Jonas liiert. 2019 wurde in Las Vegas geheiratet. Am 22. Juni 2020 wurden Turner und Jonas Eltern von Töchterchen Willow. Nun heizte die Schauspielerin Gerüchte um eine erneute Schwangerschaft an.

Sophie Turner: Ist das etwa ein Baby-Bauch?

Am Wochenende hatte sich Turner in einem Kleid in der Öffentlichkeit gezeigt, unter dem zahlreiche Fans einen Babybauch vermuteten. Dann legte die 25-Jährige noch eins drauf: Am Valentinstag unternahm Turner zusammen mit ihrem Mann und ihrer gemeinsamen Tochter einen Spaziergang im Viertel Los Feliz in Los Angeles. Dabei trug die Schauspielerin ein bauchfreies Top, das den Fokus auf ihren sich wölbenden Bauch legte. Die Daily Mail veröffentlichte Bilder, auf denen Turner ihr Bäuchlein liebevoll mit einer Hand berührt.