Lebensverkürzende neurologische Erkrankung: Trauer um "Game of Thrones"-Star

Schauspieler und Autor Michael Patrick, bekannt aus "Game of Thrones", ist Berichten zufolge im Alter von 35 Jahren gestorben. Michael Patrick "friedlich im Kreise von Familie und Freunden eingeschlafen" Der gebürtige Ire, der in einer Folge der sechsten Staffel der Kult-Serie zu sehen war, sei in einem Hospiz verstorben, wie seine Frau Naomi Sheehan am 8. April auf Instagram mitteilte. "Letzte Nacht ist Mick leider im Hospiz in Nordirland verstorben", schrieb Sheehan. "Am 1. Februar 2023 wurde bei ihm ALS diagnostiziert. Er wurde vor zehn Tagen aufgenommen und von dem großartigen Team dort betreut. Er ist friedlich im Kreise von Familie und Freunden eingeschlafen. Wir sind zutiefst erschüttert."

Patrick litt an Amyotropher Lateralsklerose (ALS), die das zentrale und periphere Nervensystem betrifft. Dabei werden Nerven zerstört, es kommt zu Schluck-, Atmungs- und Sprechstörungen, Muskelschwund und Lähmungen, die schließlich zum Tod führen. Die Erkrankung, an der auch der kürzlich verstorbene "Grey"s Anatomy"-Star Eric Dane litt, gilt als unheilbar. Obwohl die Symptome von Betroffenen zu Betroffenen unterschiedlich sind, handelt es sich um eine Krankheit, die die Lebenserwartung verkürzt.