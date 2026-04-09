Lebensverkürzende neurologische Erkrankung: Trauer um "Game of Thrones"-Star
Schauspieler und Autor Michael Patrick, bekannt aus "Game of Thrones", ist Berichten zufolge im Alter von 35 Jahren gestorben.
Michael Patrick "friedlich im Kreise von Familie und Freunden eingeschlafen"
Der gebürtige Ire, der in einer Folge der sechsten Staffel der Kult-Serie zu sehen war, sei in einem Hospiz verstorben, wie seine Frau Naomi Sheehan am 8. April auf Instagram mitteilte.
"Letzte Nacht ist Mick leider im Hospiz in Nordirland verstorben", schrieb Sheehan. "Am 1. Februar 2023 wurde bei ihm ALS diagnostiziert. Er wurde vor zehn Tagen aufgenommen und von dem großartigen Team dort betreut. Er ist friedlich im Kreise von Familie und Freunden eingeschlafen. Wir sind zutiefst erschüttert."
Patrick litt an Amyotropher Lateralsklerose (ALS), die das zentrale und periphere Nervensystem betrifft. Dabei werden Nerven zerstört, es kommt zu Schluck-, Atmungs- und Sprechstörungen, Muskelschwund und Lähmungen, die schließlich zum Tod führen. Die Erkrankung, an der auch der kürzlich verstorbene "Grey"s Anatomy"-Star Eric Dane litt, gilt als unheilbar. Obwohl die Symptome von Betroffenen zu Betroffenen unterschiedlich sind, handelt es sich um eine Krankheit, die die Lebenserwartung verkürzt.
In ihrem Posting lobte Patricks Witwe den Schauspieler für seinen Einfluss auf die Menschen in seinem Leben. "Es wurde schon oft gesagt, dass Mick eine Inspiration für jeden war, der das Glück hatte, ihn kennenzulernen – nicht nur in den letzten Jahren während seiner Krankheit, sondern jeden Tag seines Lebens", schrieb sie. "Er lebte ein so erfülltes Leben, wie es nur ein Mensch führen kann. Freude, unbändiger Lebensmut, ansteckendes Lachen. Ein wahrer Gigant unter den rothaarigen Männern."
"Wir sind so dankbar für jeden, der uns in den letzten Jahren unterstützt hat", so die trauernde Ehefrau. "Mick liebte dieses Zitat von Brendan Behan, und es passt jetzt so gut: "Das Wichtigste im Leben ist, etwas zu essen, etwas zu trinken und jemanden zu haben, der einen liebt." Also, macht euch nicht so viele Gedanken. Esst. Trinkt. Liebt. Naomi – Micks Frau."
Kommentare