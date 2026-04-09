Mutmaßliche Überdosis: Shannen Dohertys Ex-Mann im Spital

Ashley Hamilton, der Ex-Mann der verstorbenen Schauspielerin Shannen Doherty, befindet sich Berichten zufolge im Spital, wo er sich von einer mutmaßlichen Überdosis erholen soll.

Ashley Hamilton bewusstlos aufgefunden

Laut TMZ wurde Hamilton am 2. April bewusstlos in einer Wohnung in Südkalifornien aufgefunden. Der Schauspieler soll einen medizinischen Notfall im Zusammenhang mit einer unbekannten Substanz erlitten haben. Er sei umgehend ins Krankenhaus gebracht worden, wo er jetzt behandelt werde. Dem Bericht zufolge ist sein Zustand stabil.