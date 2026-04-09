Mutmaßliche Überdosis: Shannen Dohertys Ex-Mann im Spital
Ashley Hamilton, der Ex-Mann der verstorbenen Schauspielerin Shannen Doherty, befindet sich Berichten zufolge im Spital, wo er sich von einer mutmaßlichen Überdosis erholen soll.
Ashley Hamilton bewusstlos aufgefunden
Laut TMZ wurde Hamilton am 2. April bewusstlos in einer Wohnung in Südkalifornien aufgefunden. Der Schauspieler soll einen medizinischen Notfall im Zusammenhang mit einer unbekannten Substanz erlitten haben. Er sei umgehend ins Krankenhaus gebracht worden, wo er jetzt behandelt werde. Dem Bericht zufolge ist sein Zustand stabil.
Doherty "stand mir in einigen meiner dunkelsten Stunden zur Seite"
Doherty und Hamilton waren in den 1990er-Jahren für kurze Zeit ein Paar. Die beiden ließen sich 1993 nach nur zwei Wochen Beziehung trauen und trennten sich nach fünf Monaten Ehe.
Als die "Beverly Hills, 90210"-Darstellerin 2024 im Alter von 53 Jahren nach langem Kampf gegen den Brustkrebs verstarb, würdigte Hamilton seine Ex-Frau in einer Erklärung. "Shannen war nicht nur meine Frau, sie war mein Schutzengel", sagte er damals gegenüber Us Weekly. "Auch wenn die Dinge nicht immer so laufen, wie wir es uns wünschen, stand sie mir in einigen meiner dunkelsten Stunden zur Seite. Meine Liebe und Bewunderung für sie hielten weit länger als unsere kurze Ehe."
Hamilton tritt seit 2007 als Stand-up-Comedian auf. Er wirkte im Laufe der Jahre auch in einigen Filmen mit. 2013 war er als Jack Taggert in dem Marvel-Superheldenfilm "Iron Man 3" zu sehen. Im Jahr 2019 führte er Regie und spielte die Hauptrolle in dem erotischen Horrorfilm "Gothic Harvest".
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