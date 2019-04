"Game of Thrones"-Fans lassen Twitter explodieren

Das Warten hat ein Ende: Die achte und letzte Staffel von "Game of Thrones" ist nun gestartet – und hat für spektakuläre Zuschauerzahlen gesorgt. Nach fast zwei Jahren Pause haben sich die Macher der preisgekrönten Fantasy-Saga in den USA am Sonntagabend (Ortszeit) mit der ersten Folge der finalen Staffel zurückgemeldet.

Vorsicht Spoiler: Erste Folge "Winterfell"

In der 55-minütigen Auftaktfolge kehren mehrere Figuren nach Winterfell zurück und feiern ihr Wiedersehen. Allzu viel soll hier nicht verraten werden, nur einige Highlights der Staffel-Premiere: Die überlebenden Stark-Geschwister Jon, Sansa, Arya und Bran sind endlich wieder vereint. Doch es bahnen sich erste Konflikte zwischen den Geschwistern an.

Auch Daenerys Targaryen und ihre Gefolgschaft erreichen Winterfell, während Jon Schnee das Geheimnis seiner Herkunft erfährt. Sam verrrät dem vermeintlichen Bastard endlich, dass er in Wahrheit ein Targaryen und der rechtmäßige Thronfolger der Sieben Königslande ist. So erfährt Jon auch, dass seine Geliebte Deanerys seine Tante ist.