"Game of Thrones": Emilia Clarke fühlte sich zu Nacktszenen gedrängt

Eine Haltung, die sie im Verlauf der insgesamt acht Staffeln ablegen konnte. Besonders "GoT"-Kollege Jason Momoa (40) habe sie dabei unterstützt und ihr gesagt, dass nicht alles notwendig und automatisch in Ordnung ist, nur weil es im Drehbuch steht. Vor allem, dass sie selbst bestimmen kann, wie viel von ihrem Körper sie zeigen möchte, habe sie von dem "Aquaman"-Star gelernt. "Es war definitiv schwer. Deshalb waren die Szenen, die ich mit Jason machen durfte, wundervoll", so Clarke weiter. "Weil er sagte: 'Nein, das ist nicht in Ordnung.'" Sie und Momoa sind auch heute noch eng befreundet.

Heute kann Clarke gut auf sich selbst aufpassen, sagt sie. "Ich bin jetzt viel versierter mit dem, was ich mag und was mir recht ist. Ich musste wirklich kämpfen, bevor ich sagte: 'Nein, das Laken bleibt oben'". Ihr sei dann geraten worden, "ihre 'Game of Thrones'-Fans nicht zu enttäuschen", was Emilia Clarke mit einem gekonnten "F*ck you", quittierte. Das Gewand blieb an, und die Decken über der liebenden Clarke.

Die britische Schauspielerin ist momentan gemeinsam mit "Crazy Rich Asians"-Star Henry Golding in "Last Christmas" zu sehen.