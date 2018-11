Gala in Monaco: Prinzessin Caroline stiehlt allen die Show

Schon untertags hatte während der Feierlichkeiten am Nationalfeiertag in Monaco zwischen Fürstin Charlène (40) und ihrer Schwägerin Caroline von Hannover (61) eisige Stimmung geherrscht. Bei der Gala am Abend wurde der interne Kampf zwischen den beiden Damen dann auf modischer Ebene weiter ausgefochten.

Prinzessin Caroline als Blickfang

Auch wenn Fürst Albert und seine Frau beim Einzug in den Festsaal offiziell den Vortritt hatten – Caroline ließ es sich nicht nehmen, modisch Macht zu demonstrieren.