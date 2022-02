Als Gal Gadot "Wonder Woman" sah, brach sie in Tränen aus

Mit der Neuverfilmung von „Tod auf dem Nil“ hat aber zum Beispiel Kuwait ein großes Problem, dort wird der Streifen nicht in den Kinos gezeigt – wegen Gadot! Angeblich weil sie Israels Militäreinsatz im Gazastreifen 2014 verteidigt hatte. Der kuwaitischen Zeitung Al-Kabas zufolge sollen Boykottaufrufe in Online-Netzwerken der Auslöser gewesen sein.

Über die Probleme ihres Co-Stars Armie Hammer wollte sie nicht sprechen, und gab nur ihrer heimischen Zeitung "N17" in Israel ein Zitat, in dem sie die Vorwürfe gegen ihn als "sehr komplex" bezeichnete: "Wenn die Wahrheit ist, dass er diese Dinge getan hat, dann muss er den Preis für seine Taten bezahlen und Verantwortung dafür übernehmen. Ich weiß nicht, was passieren wird." Uns erzählte sie von dem Film, ihrer Familie und der nächsten legendären Rolle.

KURIER: "Tod auf dem Nil" wurde Covid-bedingt mehrmals verschoben. Wann haben Sie ihn gedreht?

Gal Gadot: Ich habe "Tod auf de Nil" gleich nach "Wonder Woman" gedreht, und es war fast eine Überraschung für mich, normale Kleidung zu tragen! Ja, es waren Kostüme aus den 1930er-Jahren, aber es waren normale Kleider. Und ich sagte zu jedem, oh, das ist alles so einfach! Alles, was ich tun muss, ist schauspielen! Ohne hoch oben an Seilen zu hängen oder im Wasser zu kämpfen oder mit Metallkostümen zu sprinten. Es war so simpel.