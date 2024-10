Fußball-Legende Gigi Buffon: Traumhochzeit 7 Jahre nach Verlobung

Gianluigi "Gigi" Buffon teilt ein Foto von seiner Hochzeit

Buffons Hochzeit fand am Wochenende vor malerischer Kulisse in San Pancrazio, Lucca, statt. Ilaria D’Amico traute sich in einem weißen Spitzenkleid, das der italienischen Ausgabe des Magazins Vanity Fair zufolge von der Mailänder Designerin Luisa Beccaria entworfen wurde. Das Haar der Braut schmückte ein zarter weißer Blumenkranz, an dem ein dezenter Schleier befestigt war. Buffon heiratete in einem blauen Anzug von Giorgio Armani.