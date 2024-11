"Full House"-Star Dave Coulier teilte Krebsdiagnose im Gruppenchat mit

Im Interview mit dem US-People-Magazin gab Coulier an, erst im Oktober erfahren zu haben, dass er an einem Non-Hodgkin-Lymphom erkrankt ist, als eine Infektion der oberen Atemwege zu einer Schwellung seiner Lymphknoten führte.

Nach mehreren Tests habe er schließlich die Diagnose erhalten. "Zunächst hielt ich es für eine leichte Erkältung, dann war es plötzlich Krebs - das war schon überwältigend", so Coulier im People-Gespräch. "Es war eine rasante Achterbahnfahrt, die ich durchgemacht habe."

Coulier: "Sind seit so vielen Jahren füreinander da"

Er habe seinen "Full House"-Costars, zu denen etwa John Stamos, Candace Cameron Bure, Andrea Barber, Jodie Sweetin und Lori Loughlin zählen, in einem Gruppenchat von der Diagnose erzählt. "Ich wollte nicht, dass sie es von jemand anderem erfahren, also habe ich eine Textnachricht verschickt", schilderte Coulier. Allesamt reagierten sie demnach umgehend und liebevoll: "Es kam einfach eine Flut von: 'Ich werde da sein.' Wir wissen, dass du bei [deiner Frau] Mel in guten Händen bist, aber was können wir tun?' Die Liebe, die wir füreinander empfinden, ist wirklich überwältigend. Wir sind schon seit so vielen Jahren füreinander da, das ist wirklich bemerkenswert."

Beim sogenannten Non-Hodgkin-Lymphom sind die weißen Blutkörper betroffen. Die häufigsten Symptome der Krankheit sind: Schwellungen an Hals, Achsel und Leiste, Fieber, unerklärlicher Gewichtsverlust, schwerer Juckreiz und Abgeschlagenheit. Die häufigsten Risikofaktoren für Lymphom sind: hohes Alter, Zöliakie und geschwächtes Immunsystem. Männer sind häufiger betroffen als Frauen.