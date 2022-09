Fürstin Charlènes & Alberts Kinder nach Frisurenunfall Hand in Hand am 1. Schultag

Fürstin Charlène von Monaco und ihr Ehemann Fürst Albert II. haben ihre Zwillinge am ersten Tag in ihre Schule begleitet. Der Palast veröffentlichte am Montag einige Fotos von Jacques und Gabriella (7) in ihrer Uniform. Hand in Hand scheinen sich die nicht sehr glücklich dreinblickenden kleinen Royals gegenseitig Kraft zu geben.