Fürstin Charlene tanzte mit Lady Gaga im Südseeparadies

Marlon Brandos Insel-Paradies

Die Insel gehörte einst Hollywood-Star Marlon Brando, der dort im Jahr 1966 den Südsee-Kultfilm "Meuterei auf der Bounty" drehte. Der Schauspieler verliebte sich so sehr in die kleine Insel, dass er sie kaufte und später mit dem Hotelier Richard Bailey das mittlerweile hyper-exklusive Paradies-Resort gründete. Brando starb im Juli 2004. Die kleinste Villa mit einem Schlafzimmer kostet dort übrigens läppische 3200 Euro pro Nacht plus Steuern, die teuerste rund 9000 Euro.