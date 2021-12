Fürstin Charlène meldet sich mit Herzensangelegenheit zurück

An den Weihnachtstagen hat Fürstin Charlène, die sich in einer Klinik außerhalb des Fürstentums erholt, von ihrem Mann Fürst Albert II. und ihren Kindern Besuch bekommen. Der Palast hatte die freudige Visite kurz vor Weihnachten angekündigt. Auf Instagram hat sich die ehemalige Profischwimmerin auch persönlich zu Wort gemeldet. Private Details zu ihrem Wiedersehen mit ihrer Familien teilte sie zwar nicht. Dafür wandte sich Charlène mit einer Herzensangelegenheit an ihre Follower.

Charlène meldet sich mit Herzensangelegenheit zu Wort

Am 24. Dezember teilte die Frau von Fürst Albert eine Dankesbotschaft an alle Personen, die für ihre Stiftung gespendet haben. "Das Gefühl, Leben zu geben, zu helfen und zu retten, macht meine Stiftung so besonders. Vielen Dank für Ihre kontinuierlichen Spenden, die uns ermöglichen, zu wachsen. Ich hoffe, dieses Weihnachten bringt Ihnen Glück in all seinen Aspekten sowie Liebe zu allen Jahreszeiten. Gott segne jeden von euch", schrieb Charlène zu einem Video, das ihre Stiftung bewirbt.