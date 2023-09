Fürst Albert feiert ohne Charlène auf dem Münchner Oktoberfest

Albert besuchte das Oktoberfest ohne seine Ehefrau Fürstin Charlène. Am Samstag fand in ihrer Heimat Südafrika die "Water Bike Challenge" statt, der sie persönlich beiwohnte. Eine Herzensangelegenheit: Bei dem Event handelt es sich um eine Initiative ihrer Stiftung, die das Bewusstsein für Wassersicherheit schärfen will um Ertrinkungsfälle zu verhindern.

Gerüchte um Liebes-Aus

Das Fürstenpaar sah sich zuletzt immer wieder mit Gerüchten um eine Trennung konfrontiert. Albert dementierte die Spekulationen erst kürzlich in einem Interview. Doch die Flut an Berichten um ein Liebesaus will nicht abebben - wohl auch, weil sich Boulevardmedien mit Schlagzeilen rund um gescheiterte Promi-Lieben besonders gut verkaufen. Dementsprechend war auch der Oktoberfest-Besuch von Alberts Exfreundin Nicole Coste - sie ist die Mutter seines Sohnes Alexandre - ein Tuschelthema.