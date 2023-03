Fürst Albert feiert 65. Geburtstag: Über seine Kinder, Pension und die Umwelt

Die Frage nach der stolzesten Errungenschaft seiner Regentschaft kostet Albert laut People nur ein müdes Lächeln. "Abgesehen von meiner Frau und meinen Kindern? Weil sie das sind", sagt er.

Pragmatischer Öko-Fürst

Albert hat sich in seiner knapp 18-jährigen Regentschaft vom Charmeur und passionierten Sportler - er war als Bobfahrer bei mehreren Olympischen Winterspielen dabei - zu einem gewandten Staatsmann gewandelt. Als er nach dem Tod seines Vaters Rainier III 2005 die Amtsgeschäfte übernahm, zog er auch einen Strich unter sein bis dahin eher flatterhaftes Privatleben. Er erkannte zwei uneheliche Kinder an: Die heute 31-jährige Jazmin, die aus dem Verhältnis mit der amerikanischen Ex-Kellnerin Tamara Rotolo stammt, sowie den inzwischen 19-jährigen Alexandre aus der langjährigen Beziehung mit der Ex-Stewardess Nicole Coste aus Togo.

Im Juli 2011 heiratete er die südafrikanische Ex-Profischwimmerin Charlène Wittstock, drei Jahre später kamen Erbprinz Jacques und Zwillingsschwester Gabriella (beide heute 8) zur Welt. Seitdem steht das Privatleben des Fürsten wieder mehr im Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit. So sorgte die monatelange räumliche Trennung des Paars - die Fürstin hielt sich aus gesundheitlichen Gründen in ihrem Heimatland in Südafrika auf - für hartnäckige Spekulationen über eine Ehekrise. Diese dementierten sie auch mit gemeinsame Auftritten immer wieder.