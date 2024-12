Fünfjährige Affäre von Jay-Z bricht nach Missbrauchsvorwürfen ihr Schweigen

Gegen Jay-Z wurde am Sonntag eine Zivilklage eingereicht, in der behauptet wurde, er habe am 7. September 2000 nach den MTV Video Music Awards mit Sean "Diddy" Combs ein 13-jähriges Mädchen sexuell missbraucht.

Der Rapper dementiert die Vorwürfe. In einer Stellungnahme spricht er von "idiotischen" Behauptungen, die der Anwalt der Klägerin, Tony Buzbee, vorgebracht hätte.

Nach den Anschuldigungen gegen den Rapper, meldet sich nun eine ehemalige Liebschaft des Musikers zu Wort. Carmen Bryan hatte Affäre mit Jay-Z Carmen Bryan, die einst mit dem US-amerikanischen Rapper Nas liiert war, soll von 1995 bis 2000 eine Affäre mit Jay-Z gehabt haben. Nas und Carmen bekamen 1994 ihre Tochter Destiny. Jay-Z hatte in seinem Song "Supa Ugly" über den Sex mit Bryan erzählt. Nas nahm dazu Stellung und sagte aus, dass er während der Zeit, in der die Affäre stattfand, nicht mehr mit Carmen zusammen war. Letztere hat sie Angelegenheit aber anders in Erinnerung: Sie habe Jay-Z durch Freunde auf einer Party kennengelernt, hatte Bryan in der Vergangenheit erzählt. Sie gab zu, dass sie die Grenze überschritten hatten, als ein leidenschaftlicher Kuss zum Beginn ihrer heimlichen Affäre führte.

In ihren Memoiren "It's No Secret" erinnerte sich Bryan auch an das schwierige Gespräch mit Nas, das sie führte, als sie dem Rapper ihre Romanze mit dessen Konkurrenten beichtete. "Nas, es ist wahr. Die Gerüchte sind wahr", habe sie dem Musiker gestanden. "Ich habe Jay-Z gesehen." Während des Telefongesprächs um 3 Uhr morgens erklärte Bryan, dass sie und Jay-Z seit fünf Jahren eine Affäre eingegangen waren, nachdem sie sich zunächst als Freunde kennengelernt und ein Jahr später eine intime Beziehung begonnen hatten.

Anspielung an Vergewaltigungsvorwürfe? Im Anschluss an die aktuellen Vorwürfe postete Carmen Bryan in einer zeitlich begrenzt abrufbaren Story auf Instagram jetzt einen Screenshot des Textes von Jay-Zs Vers zu Kanye Wests Song "Monster", in dem es unter anderem übersetzt heißt "ich vergewaltige und plündere dein Dorf, deine Frauen und Kinder." "Heutzutage verteidigen die Menschen nicht, was richtig ist, sondern wen sie mögen. Und deshalb nennen wir euch "Groupie", fügte sie hinzu. Affäre mit Jay-Z endete mit Fehlgeburt Laut Carmen Bryan soll ihre einstige Affäre mit Beyoncés Ehemann damit geendet haben, dass sie mit 26 schwanger wurde. In einem Interview mit VLAD TV im Jahr 2017 behauptete sie, ein Baby von Jay-Z erwartet zu haben. Die Schwangerschaft habe jedoch mit einer Fehlgeburt geendet. "Ich glaube, ich war drei Monate alt, es war das erste Trimester. Es war nichts Verrücktes, es war nicht geplant. Es war nicht so: 'Oh, wir bekommen dieses Baby'", sagte Jay-Zs frühere Geliebte.