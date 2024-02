Fünf Monate nach seinem Tod: Auch Tim Wakefields Frau gestorben

Es ist eine Tragödie: Stacy Wakefield , die Witwe des ehemaligen Baseballspielers, Tim Wakefield , starb am Dienstag etwa fünf Monate nach dem Tod ihres Mannes, berichtet die New York Post.

Familie gibt Tod von Stacy Wakefield bekannt

Sowohl Stacy als auch Tim Wakefield kämpften vor ihrem Tod gegen Krebs. Der Sport-Star war am 1. Oktober 2023 gestorben. Das Baseballteam "Red Sox" gab diese Woche Stacys Tod im Namen der Familie bekannt. "Mit tiefer Trauer teilen wir mit, dass unsere geliebte Mutter, Tochter, Schwester, Nichte und Tante Stacy heute in ihrem Haus in Massachusetts verstorben ist", heißt es in der Erklärung.

"Sie war von ihrer Familie und lieben Freunden sowie ihren wunderbaren Betreuern und Krankenschwestern umgeben. Der Verlust ist unvorstellbar, insbesondere nach dem Verlust von Tim vor knapp fünf Monaten." "Unsere Herzen sind mehr als gebrochen", teilte die Familie mit.