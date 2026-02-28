Fühlt sich "betrogen": Amals Ultimatum an George Clooney nach Fernbeziehung

George Clooney blickt auf eine vier Jahrzehnte andauernde erfolgreiche Karriere als Schauspieler, Regisseur und Produzent zurück - gekrönt mit zwei Oscars für "Syriana" und "Argo". Die Jagd nach Anerkennung sei für ihn inzwischen aber weitgehend vorbei, erzählte der Hollywoodstar im Oktober gegenüber Extra: "Ich bin nicht mehr in diesem hektischen Wettlauf um Erfolg. Ich habe meine Karriere in vielerlei Hinsicht gelebt, und man merkte, dass sich die Dinge etwas dem Ende zuneigten." George Clooney Pläne als Familienvater Er sei deswegen jetzt viel lieber mit seinen beiden Kindern, den Zwillingen Ella und Alexander (8), zu Hause, "und das macht mir Spaß", so Clooney, der im März 2025 außerdem bekanntgab, künftig keine Liebesfilme mehr drehen zu wollen. Damals klang es so, als habe seine Familie inzwischen eindeutig Vorrang. "Ich bin noch jung genug, um mit ihnen [Anmerkung: den Kindern] herumzutoben. Das wird zwar bald vorbei sein, aber im Moment kann ich das noch", erzählte Clooney. Wirklich kürzer getreten ist der 64-Jährige seitdem aber nicht. Ganz zur Enttäuschung seiner Ehefrau Amal Clooney, die ihren Mann angeblich lieber öfter Zuhause sehen würde als am Set.

George Clooneys voller Terminkalender soll Ehe belasten Mit einem geschätzten Vermögen von 500 Millionen Euro könnte sich Clooney durchaus etwas auf seinen Lorbeeren ausruhen - stattdessen feierte er im Frühjahr 2025 ein triumphales Broadway-Debüt mit dem Stück "Good Night, and Good Luck". Dass Amal Clooney der Premiere von George Clooneys Stücks über die Anti-Kommunismus-Ära der 50er-Jahre fernblieb, sorgte für Spekulationen. Im Vorfeld war berichtet worden, dass Clooneys Theaterjob eine erhebliche Belastungsprobe für seine Ehe gewesen sei. Während der Hollywoodstar in New York mit Proben beschäftigt war, führte das Paar über längere Zeit eine Fernbeziehung. Amal musste vorerst mit den Zwillingen in ihrer französischen Wahlheimat Brignoles bleiben, wo diese zur Schule gehen.

Nun scheint sich die nächste Krise anzubahnen - glaubt man jüngsten Gerüchten. Nachdem George Clooney im Herbst offiziell bestätigt hatte, dass "Ocean's 14" in Arbeit ist und die Originalbesetzung für einen weiteren Teil des Heist-Krimis zurückkehrt, soll der Haussegen im Haus des Schauspielers abermals schief hängen. Zumindest behauptet das Klatschportal Radar Online, Amal sei verärgert, weil ihr Mann sein vermeintliches Versprechen gebrochen habe, nach seinem Ausflug an den Broadway für sie und die Kinder da zu sein. Eine namentlich nicht genannte Quelle plauderte aus, Clooney hätte seiner Frau versichert, "langsamer zu machen und sich aus der Schauspielerei zurückzuziehen", um mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Aber er scheint "sein Wort völlig gebrochen" zu haben.

Das Paar habe letztes Jahr eine schwierige Phase durchgemacht, als der Oscar-Preisträger aufgrund seiner Arbeit keine Zeit für seine Familie hatte, heißt es aus dem Umfeld der Clooneys. Dass er seitdem weitere Aufträge angenommen hat, soll die Menschenrechtsanwältin mit Argwohn betrachten. Zuvor soll sich Amal Clooney wegen des Theater-Projekts ihres Mannes stark zurückgenommen und sich "ins Zeug gelegt" haben, um Clooney bei seinem Broadway-Traum zu unterstützen. "Sie hat das Leben ihrer Kinder und ihr eigenes Leben aufgegeben, weil er versprochen hatte, dass es sein Abschiedswerk sein würde", behauptet der Insider. Nach Ende des Stücks folgte aber nicht nur ein Vertrag für "Ocean’s 14" - George Clooney soll angeblich daran arbeiten, weitere Aufträge als Produzent anzunehmen. Sein Terminkalender sei ohnehin schon voll und dennoch nehme der 64-Jährige Berichten zufolge noch mehr Arbeit an.