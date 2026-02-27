Seltener Auftritt: Wer ist die (fast unbekannte) Frau, der Christian Bale seit 26 treu bleibt?

Sie zählen zu den krisenfesten Langezeitpaaren Hollywoods: Christian Bale und seine Ehefrau Sandra "Sibi" Blazic sind seit 2000 verheiratet. Sie haben zwei gemeinsame Kinder. Auf Hollywood-Partys bekommt man die beiden nur selten im Doppelpack zu sehen. Nun machten sie eine Ausnahme, als sie sich diese Woche bei der Premiere von "The Bride! – Es lebe die Braut" Seite an Seite präsentierten. Bale spielt in Maggie Gyllenhaals neuem Film, der die Geschichte der Erschaffung der "Braut" des Monsters erzählt, Frankensteins Monster. Die Braut wird gespielt von Jessie Buckley. Da passt es gut, dass der Filmstar zu der Premiere im Cineworld Leicester Square in London zusammen mit seiner Ehefrau erschien. Wer ist Sandra "Sibi" Blazic? Was seine Rollenwahl betrifft, gilt Bale als einer der ambitioniertesten Schauspieler, der oft an seine Grenzen geht, um seine Filmcharaktere zu verkörpern. Sein Privatleben versucht der Brite aber weitgehend aus dem Rampenlicht fernzuhalten. Über seine Ehe ist daher auch wenig bekannt. Blazic gilt als zurückhaltend und ist dafür bekannt, ihren Mann hinter den Kulissen zu unterstützen.

Im Laufe der Jahre hat Christian Bale nur gelegentlich gegenüber Medien über seine Frau und seine Familie gesprochen. "Es dreht sich alles um meine Mädchen, meine Frau und meine Tochter. Ich habe immer ein Foto von ihnen bei mir", sagte er etwa in einem Interview im Jahr 2009. Die vielseitigen Tätigkeiten von Christan Bales Frau Mit dem Filmbusiness ist Sibi Blazic aber durchaus vertraut. Die 1970 geborene Schauspieler-Gattin ist ein ehemaliges Model. Sie wurde als Tochter serbischer Eltern in Chicago geboren und arbeitete zunächst als persönliche Assistentin von Winona Ryder, bevor sie in Filmen wie "The Dark Knight Rises" mitwirkte. Christian Bale und Blazic sollen sich über Ryder kennengelernt haben, die 1994 neben Bale in der Verfilmung von "Little Women" zu sehen war.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Ferdaus Shamim/WireImage/Getty Images Christian Bale und Sibi Blazic in jungen Jahren

Neben ihrer Tätigkeit als persönliche Assistentin ist Bales Ehefrau auch erfolgreiche Make-up-Künstlerin. Blazic hat auch Erfahrung als Stuntfahrerin – unter anderem in dem von Bale inszenierten Batman-Film "The Dark Knight Rises". Christian Bale: "Meine Frau macht mir Angst" "Meine Frau war Stuntfahrerin, sie hat mich in Batman durch die Stadt gejagt", erzählte Christian 2014 dem Wall Street Journal. "Sie fuhr eines der Polizeiautos. Sie kann Stunts und all das. Sie macht mir Angst. Meine Frau macht mir Angst."