Frühstück mit Philipp Hochmair

"Superschöne Erinnerungen" hat er an die Wochenenden und Ferien bei seinen Großeltern in Haag am Hausruck. "Am Bach graben, Fische fangen und draußen Feuer machen. Der Dialekt, die Speisen und die Landschaft. Darum habe ich in Oberösterreich so ein Heimatgefühl."



In der Kirche war er "freiwillig " Ministrant bis zu seinem 17. Lebensjahr. "Da war dieses Theatralische, Kultische und der Weihrauchgeruch. Ich war nicht dort wegen der Inhalte, sondern wegen des Zeremoniells und der Atmosphäre." Nein, seine Eltern gingen nicht in die Kirche. "Das war kein Protest von mir, nur mein Paralleluniversum, meine Gegenwelt." Er glaube nicht an den Gott mit dem weißen Bart. "Ich glaube an gute Energien und an positive Kräfte. Wenn ich mir Kräfte suggeriere, könnte man das als pantheistisches Beten bezeichnen."



Es fällt Philipp Hochmair schwer, sich selbst zu beschreiben. "Ich bin mein eigener blinder Fleck. Ich kann mich selber nicht so gut wahrnehmen. Darum bin ich vielleicht Schauspieler." Er sei ordentlich und unordentlich zugleich. "Eine Waage im Sternzeichen. Unzentriert." Auto braucht er keines. Lieber ist er mit dem Fahrrad unterwegs. "Ich habe mit Müh und Not den Führerschein einmal gemacht. Ich interessiere mich nicht für Autos oder technische Dinge, die typische Männerwelt ist mir fremd." Viel mehr interessiert ihn Musik. "Ich habe mehr als 2000 Lieder auf dem iPod, viel elektronische Musik, am wenigsten Klassik."



Er liebt die Abwechslung. "In Wien ist alles viel hitziger und hysterischer", sagt der ehemalige Burgschauspieler. "In Hamburg ruhiger und designierter. Wenn man da zu lange in dieser trockenen Welt lebt, sehnt man sich auch wieder nach den feurigen Schäumen in Salzburg oder Wien."



Stundenlang könnte man den gestenreichen Erzählungen dieses feurigen Schauspielers folgen. Doch der drängt zum Finish mit Erdbeer-Prosecco, bevor er unter Ausschluss der Öffentlichkeit für die "Porno"-Premiere probt.