Frühstück mit Gregor Seberg

Während die Suppe in die Schüsseln gelangt, gelangen die Worte leiser als zuvor aus ihm heraus, wandelt sich sein Sprachstil: "In den Wirren eines Menschenlebens ergeben sich derartige Dinge. Meine Mutter war sehr jung, als sie meine Schwester und mich bekommen hat. Zu jung vielleicht. Mein Vater hat sich vertschüsst. Das war der Grund, warum ich bei meiner Oma aufgewachsen bin." Bei der ersten Schaffnerin von Graz, in Graz, gemeinsam mit der um vier Jahre älteren Claudia, auf 28 , "in einer Siedlung zwischen Zentralfriedhof und der Gefangenen-Anstalt Karlau, in die sich an manchen Tagen nicht mal die Polizei hingetraut hat." Das klingt nicht nur brutal, das war es auch, wenn man Sebergs bildhaften wie gestenreichen Schilderungen weiter folgt. "Steine werfen, ins Gesicht schlagen, Demütigungsspiele eben. Die größte Strafe war: Nackt ausziehen, im Gebüsch anbinden, mit Brennnesseln schlagen und dann Schnecken auflegen." Nur Unschönes?



Sein breites Grinsen verrät das Gegenteil und fördert seine andere, humorvolle Seite zutage, während er die Suppe zum Tisch befördert. "Damals gab es die ersten ,Schmusungen' in der Waschküche. Ich habe mit meiner Schwester, die dauer-unglücklich-verliebt war, sehr früh, sehr viel über Männerprobleme geredet, zugehört, so, dass ich schon sehr früh ,wahnsinnig' gescheit war, was Frauen angeht", sagt er, und jetzt entkommt auch ihm ein Lacher und zu viel Maggi. "Ganz wichtig: Nie vorher kosten! Einfach gleich hinein schütten."



Ein paar Löffel Backerbsensuppe später: "Ich bin ein schwer erziehbares Kind gewesen, eine Rotzpip'n und ein Springinkerl und deshalb dann mit 14 nach Wien."



Dort angekommen, war er, der sich von klein auf für Sprache, Literatur und Theater interessierte, "plötzlich sprachlos. Ich musste zwei Fremdsprachen lernen: Wienerisch und Hochdeutsch." Das meint er, dessen unverkennbare, rauchig wie sanft wirkende Stimme in unzähligen Werbungen zu hören ist, der Romane von Wolf Haas als Hörbuch einliest oder Schiele-Lesungen hält, nicht komisch, sondern ernst.



Ein ernsthaftes Problem, dem er als Schüler wie Schauspielschüler am Konservatorium der Stadt Wien beikam, indem er mehr las, mehr zuhörte, mehr beobachtete. Anderem wurde er nicht so leicht Herr. Bis heute, wie er unumwunden zu - und damit viel von sich preisgibt. "Lange Zeit war mein Tun durch Wut geprägt. Ist es teilweise immer noch." Wut worauf? "Auf die Welt. Ich hätte gerne eine schöne, ideale Welt, voll von Gerechtigkeit, Gleichheit, Freiheit. Ich bin aufgewachsen in einer Welt, wo es nicht so war, und erlebe rund um mich herum eine Welt, wo es nicht so ist." Was Seberg, das Springinkerl, meint, führt er auf dem Weg zurück in die Küche, um Kaffee zu kochen, aus.