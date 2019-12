Früherer Hauskaplan der Queen wird katholisch

Gavin Ashenden, bis 2017 anglikanischer Hauskaplan von Königin Elizabeth II., tritt zum katholischen Glauben über. Wie britische Medien am Mittwoch laut Kathpress berichten, wird der 65-Jährige am vierten Adventsonntag von Bischof Mark Davies von Shrewsbury in die katholische Kirche aufgenommen.

Die anglikanische Kirche habe "einen Zusammenbruch ihrer inneren Integrität" erlebt, weil sie sich "vom Abstieg in eine säkulare Gesellschaft" und von der postchristlichen Kultur habe "verschlucken lassen", begründete Ashenden demnach seine Entscheidung.