Frühere "GNTM"-Kandidatin Sarina Nowak über die Zeit nach ihrer Hirn-Operation

2009 wurde Sarina Nowak durch ihre Teilnahme an Heidi Klums Casting-Show "Germany's Next Topmodel" bekannt. Mit sechzehn Jahren war Nowak damals das Küken der Staffel und avancierte schnell zum Publikumsliebling. Am Ende belegte sie den sechsten Platz. Inzwischen ist Nowak vor allem in den USA erfolgreich als Model tätig.