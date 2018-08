"Friends"-Star Matthew Perry erholt sich nach Not-OP

Matthew Perry (48) wurde am Montag mit Blaulicht in ein Krankenhaus in Los Angeles eingeliefert und musste sich einer Not-OP unterziehen, um eine akute Magen-Darm-Perforation zu stoppen, so sein Pressesprecher gegenüber People am Dienstag über den aktuellen Gesundheitszustand des Schauspielers. Perry war Anfang der Woche mit starken Bauchschmerzen zusammengebrochen. "Er ist dankbar für die Sorge und bittet aber um Privatsphäre, während er sich erholt", so sein Sprecher weiter.