"The Good Doctor" hat geheiratet - doch Tom Cruise dürfte "not amused" sein

Freddie Highmore, unter anderem bekannt aus den Serien "Bates Motel" und "The Good Doctor", hat in der TV-Show "Jimmy Kimmel Live!" verraten, dass er heimlich geheiratet hat. Der 29-jährige Brite wurde von Moderator Kimmel auf einen vielsagenden Ring an seinem Ringfinger angesprochen. Daraufhin erklärte Highmore kurzerhand: "Ja, es ist ein Ehering. Ja, ich habe geheiratet."

Frisch verheirateter TV-Doktor Highmore veräppelt Tom Cruise

"Es ist lustig, seit ich diesen Ring trage, fragen mich Leute, ob ich verheiratet bin, also dachte ich, ich sollte es klarstellen", führte er weiter aus. Wann genau er sich getraut hat, behielt der Serien-Star für sich. Dafür erlaubte er sich einen kleinen Seitenhieb gegen US-Superstar Tom Cruise. Highmore erklärte, dass er es zwar aufregend finde, unter der Haube zu sein, er werde "in der Talkshow nicht auf der Couch auf und ab springen und meine Aufregung auf diese Weise ausdrücken".

"Ich weiß, dass man das in Amerika tut", scherzte der in London geborene Schauspieler. Der Kommentar kann als Anspielung auf einen berüchtigten Talkshow-Auftritt von Tom Cruise bei Oprah Winfrey im Jahr 2005 verstanden werden. Der Mime sprang damals aufgeregt auf seine Couch, um seiner damaligen Freundin und zukünftigen Ex-Frau Katie Holmes vor laufenden Kameras seine Liebe zu gestehen.