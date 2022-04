Frank Elstner: Musterknabe & Altmeister

Wer, bitte schön, kann auf 70 Berufsjahre zurückblicken? 1952 war Frank Elstner bereits die Reh-Inkarnation von „Bambi“ in einem SWR-Hörspiel. Seither schrieb der ziemlich zufällig in Linz geborene Spross zweier Schauspieler Fernsehgeschichte – Bambis (in Gold) hat er sonder Zahl, die ROMY (in Platin) als (mit 55) jüngster Preisträger aller Zeiten fürs Lebenswerk seit 1997, zuletzt bekam er als (mit 77) sicher ältester „Best Newcomer“ den etwas sperrigen „Goldene Kamera Digital Award“ für Youtube-Talks mit Jan Böhmermann oder Helene Fischer. Dafür dankte er den jugendlichen Wählern für den „netten Empfang, weil die meisten von Ihnen kennen mich doch gar nicht“. Wenn es stimmt, dass Bescheidenheit die schlimmste Form der Eitelkeit ist (wie es angeblich Oscar Wilde formulierte), dann ist der streng gescheitelte und Buchhalterbebrillte mätzchenfreie Musterknabe unter den Moderatoren-Monumenten ein Gockel.

Doch weit gefehlt. Elstner ist nicht einmal ein Gaukler. Er ist in seinem Fach ein großer Mann ohne Großmannssucht. Die zarten Zacken seiner Bio finden ihre Krönung in „Geständnissen“ wie: „Ich habe als junger Reisender oft in Hotels als Beruf ,Sexualberater‘ eingetragen.“ Und: „Für meine fünf Kinder (von 54 bis 24) habe ich vier Mütter und drei Ehen gebraucht.“ Mittlerweile freut er sich als Pendler zwischen Mallorca und Baden-Baden auch über den Besuch von vier Enkerln.