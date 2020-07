Skandal-Foto: Ex-Sprecher der Queen geht mit Prinz Andrew hart ins Gericht

Seit der Verhaftung von Jeffrey Epsteins mutmaßlicher Komplizin Ghislaine Maxwell gerät nun auch Prinz Andrew zunehmend ins Visier. Bereits im vergangenen Jahr stand der Royal unter Beschuss, als eines von Epsteins Opfern, Virginia Giuffre, dem Prinzen vorwarf, sie als Minderjährige missbraucht zu haben. Was dieser in einem Interview mit der BBC dementierte.

Obwohl ein Foto veröffentlicht wurde, das ihn zusammen mit Giuffre in Maxwells Haus in London zeigte, gab der Prinz an, sich weder an Giuffre zu erinnern, noch daran, dass die Aufnahme mit ihr jemals gemacht worden war.

"Ich habe keine Erinnerung daran, diese Dame jemals getroffen zu haben, überhaupt nicht", sagte der Royal damals. Er bedauere seine Verbindung zu Epstein und habe "tiefes Mitgefühl" mit dessen Opfern.

"Vielleicht hat er einen selektiven Gedächtnisschwund", kommentierte Arbiter nun diesen Umstand.

Bereits vergangenes Jahr hatte Prinz Andrew seine royalen Pflichten zurückgelegt und sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Vergangene Woche wurde er von US-Anwältin Gloria Allred öffentlich dazu aufgefordert, im Rahmen des Epstein-Skandals auszusagen.