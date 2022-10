Florian David Fitz über Zwillings-Vaterschaft: "Urlaub gibt es nicht"

Schauspielstar Florian David Fitz ("100 Dinge") hat einen seltenen Einblick in sein Privatleben gewährt. In einem Interview mit Bild am Sonntag sprach der 47-Jährige unter anderem über seine Rolle als Vater von Zwillingen. "Mit Kindern bleibt nicht mehr viel Zeit für das Drumherum, Zeit, um innezuhalten oder Urlaub zu machen. Das habe ich vorher nicht realisiert, aber Urlaub gibt es einfach nicht", sagte er.