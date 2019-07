Fliegende Fäuste: Kämpft Tom Cruise bald gegen Justin Bieber?

Auch White glaubt, dass die Stars tatsächlich gegeneinander kämpfen könnten: "Ich habe einen Anruf von ein paar echten Jungs bekommen, die sagen, dass sie diesen Kampf wirklich machen wollen und sie glauben, dass Tom Cruise den Kampf machen würde. Ich sagte ihnen, wenn das stimmt und alle Beteiligten es wirklich wollen, können wir reden."

Bieber glaubt, dass er verliert

Justin Bieber scheint sich jedenfalls schon Gedanken zu machen, ob er sich mit Cruise messen kann: "Ich bin mir ziemlich sicher, dass er mich in einem Kampf schlagen wird. Ich müsste in guter Form sein, ich bin gerade sehr dünn. Ich denke, er würde wahrscheinlich nicht in meiner Gewichtsklasse sein. Weil er groß ist, weißt du, dass er die Stärke seines Vaters hat."