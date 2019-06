McGregor fordert Mayweather mit Seitenhieb zum Rückkampf heraus

Conor McGregor will offenbar noch einmal gegen Floyd Mayweather antreten. "Boxen ist großartig, ich hätte Spaß an einem weiteren Versuch!", schrieb der 40-jährige Ire am Sonntag auf Twitter. "Ich fordere Juan Manuel Mayweather zu einer Revanche heraus." Und weiter: "Wir sehen uns dann, Kumpel."

Der Ex-UFC-Star boxte im August 2017 in Las Vegas gegen den um zwei Jahre älteren US-Amerikaner und verlor in der zehnten Runde durch technischen K.o. Mit den Vornamen " Juan Manuel" statt " Floyd" spielt McGregor nun auf diesen verlorenen Kampf an, wie Medien vermuten: In früheren Interviews hatte der Ire erklärt, Mayweather habe ihn mit einem "mexikanischen" Boxstil überrascht, sei also ungewohnt offensiv zu Werke gegangen.