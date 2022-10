"Flash"-Darsteller Ezra Miller wegen Einbruchsvorwürfen vor Gericht

Im August teilte Miller mit, er habe sich wegen psychischer Probleme in Behandlung begeben. Er habe eine schwere Krise durchgemacht und wolle sich für sein Verhalten entschuldigen, hieß es in einem Statement des Schauspielers.

Miller, der in Filmen wie "Batman v Superman: Dawn of Justice" und "Justice League" als Nebendarsteller die Superheldenfigur Flash verkörperte, stand zuletzt in der Hauptrolle als der blitzschnelle Metamensch für den Film "The Flash" vor der Kamera, der 2023 in die Kinos kommen soll. Unter der Regie von Andy Muschietti spielen auch die "Batman"-Darsteller Ben Affleck und Michael Keaton mit.