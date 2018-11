Fitnesssüchtig: Khloé Kardashian nach Geburt dünner denn je

Die Moderatorin der US Reality TV Serie My Revenge Body (in der Khloé Menschen mit gebrochenem Herzen zum Traum-Body verhilft) sehnte sich schon während der Schwangerschaft nach ihrer 'alten Figur'. "Hi alter Körper. Ich sehe dich sehr bald.", schrieb sie zwei Monate vor der Geburt ihrer Tochter True auf Instagram. Dazu postete sie ein Foto von sich vor der Schwangerschaft. Der Wunsch, wieder so auszusehen scheint sich nun erfüllt zu haben.