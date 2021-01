"Fifty Shades"-Star Dakota Johnson gab sich erfolgreich als George Clooney aus

US-Schauspielerin Dakota Johnson hat sich für Restaurant-Reservierungen den Namen ihres berühmten Schauspielkollegen George Clooney ausgeborgt - und dürfte dabei erfolgreich gewesen sein. In der Talkshow von Drew Barrymore erzählte sie, dass es ihr dabei nicht darum ging, den besten - sondern überhaupt einen Tisch zu ergattern. Clooney selbst soll ihr bei einem späteren Treffen aber versichtert haben, damit "okay zu sein", so die 31-Jährige. "Er sagte: 'Ich habe gehört, was du getan hast", erinnerte sich Johnson, die in der "Fifty Shades of Grey"-Filmreihe mitwirkte, schmunzelnd.