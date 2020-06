Fête Imperiale: Amüsantes Spiel mit Klischees

Der Film „Im weißen Rössl am Wolfgangsee“ mit Peter Alexander und Waltraut Haas diente „Perfect Props“-Master-Mind Andreas Lackner als Inspiration für die Fête Imperiale, die am 28. Juni „in Rot-Weiß-Rot“ erstrahlen wird. „Man darf nicht zurückschrecken, mit Klischees zu spielen. Man kann sie so verändern, dass sie erträglich sind und man nicht daran erstickt“, so Lackner beim eleganten Shooting für Isabella Klausnitzers „ Isa Trends“ in der KURIER-freizeit (erscheint am 22. Juni).

Vor einem Eissalon am Wiener Schottenring posierten Models im Dresscode des eleganten Sommerballs: Rote Abendroben kombiniert mit farblich abgestimmten Pumps. „Schwarze Schuhe zu einem roten Kleid sind ein No-Go. Das wäre zu Carmen-haft,“ betonte Klausnitzer. Ein weiterer Styling-Tipp: Zu weißen Kleidern solle man keine weißen Schuhe und Accessoires tragen. „Es sei denn, man kommt direkt vom Standesamt. Es gibt viele Kirchen in der Nähe, inklusive Stephansdom“, scherzte Lackner. Neben einem rot-weiß-roten Fußboden wird die Spanische Hofreitschule mit weißen Blumen feinst dekoriert werden: „Wir haben eine „Unblume“ für Bälle ausgesucht – die Pelargonie.“ Nelken hätten zwar mehr das Klischee bedient, aber: „Das wäre zu viel des Guten gewesen.“ Die Debütantinnen werden mit weißen Kleidern und einer rot-weiß-roten Schärpe farblich abgestimmt antanzen: „Auf Kopfschmuck verzichten wir erstmalig.“ Dafür bekomme aber der Ballsaal einen neuen Look : „Er sieht aus wie eine Arena mit Logen rundherum.“

Bereits zum vierten Mal arbeitet Lackner mit Elisabeth Gürtler an der Gestaltung des Balls: „Für mich ist die Fête Imperiale wie mein Baby. Es gab vorher nichts und wir haben sie gemeinsam konzipiert.“ Die Zusammenarbeit mit der 63-Jährigen habe sich über die Jahre verändert: „ Elisabeth ist viel lockerer geworden. Sie kann sich auf das konzentrieren, was ihr Spaß macht. Das Sacher zu führen war ein Dämpfer, sie musste da als harte Geschäftsfrau auftreten ...“ Erst vor Kurzem hat Gürtler die Geschäftsführung des Hotels an ihre Kinder übergeben.