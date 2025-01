Fernsehstar Matthias Koeberlin: Scheidung nach 17 Jahren, Neustart in Österreich

Matthias Koeberlin in neuer Beziehung

"Das Paar ist geschieden, bleibt aber in Freundschaft und Respekt miteinander verbunden", sagte die PR-Agentin des 50 Jahre alten Schauspielers, der unter anderem für den quotenstarken ZDF-Krimi "Die Toten vom Bodensee" bekannt ist. "Seit einem Jahr lebt Matthias Koeberlin mit seiner neuen Partnerin in Österreich am Bodensee", heiß es weiter.

Der frühere Kölner und seine Frau Diana waren 17 Jahre lang verheiratet. "Weitere Details zum Privatleben von Matthias Koeberlin werden nicht bekanntgegeben. Wir bitten um das Respektieren seiner Privatsphäre", ergänzte die Sprecherin.