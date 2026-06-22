GZSZ-Star feierte Traumhochzeit: "Absolut sprachlos"

Die standesamtliche Trauung liegt zwar bereits rund ein halbes Jahr zurück, doch nun war es endlich auch kirchlich so weit: Am vergangenen Samstag im heißen Berlin feierten "GZSZ"-Star Felix von Jascheroff und seine Partnerin Alexandra Sophie eine märchenhafte Hochzeit. "Es hätte kein schöneres Fest geben können" Der 43-Jährige zeigte sich nach der Feier tief bewegt und vor allem begeistert. "Ich bin immer noch absolut sprachlos", erklärte von Jascheroff gegenüber RTL und nannte die Feier "unsere absolute Traumhochzeit". Und weiter: "Mit den Menschen, die uns am wichtigsten sind, zu lachen und das Leben zu feiern – es hätte kein schöneres Fest geben können." Über seine Braut sagte er:"„Sophie, du bist meine Traumfrau und jetzt ganz offiziell meine Ehefrau vor all unseren Liebsten."

Auch Alexandra Sophie schlug im Interview (Gott sei Dank) in dieselbe Kerbe. "Ein Tag voller Magie, Liebe und Freudentränen", beschrieb sie ihre Emotionen. "Mein Herz ist so unfassbar voll. Felix, mit dir an meiner Seite fühlt sich einfach alles richtig an." Ihren Ehemann bezeichnete sie als den Mann, "der mich zur glücklichsten Frau macht. Auf den Rest unseres Lebens!" "Absolute Traumsequenz" Nicht nur mit "GZSZ"-Haussender RTL, sondern auch auf Instagram teilte das (nochmals) frisch vermählte Paar sein Glück und veröffentlichte Hochzeitsfotos. "So Freunde, das war eine absolute Traumsequenz…. Danke an alle die diesen Tag mit uns zu einem Fest der Liebe gemacht haben", schrieb von Jascheroff im Beitrag. Die Hochzeitsfeier sei "perfekt" gewesen, fügte er hinzu. Es gelte nun aber auch, das Erlebte zu verarbeiten. "Wir müssen uns jetzt mal sammeln, sacken lassen, Energie tanken und kurz die Zeit anhalten."