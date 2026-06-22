Wunderschön: Dua Lipa veröffentlicht Hochzeitsfotos aus Sizilien

Popstar Dua Lipa hat die ersten offiziellen Fotos ihrer Hochzeit mit dem britischen Schauspieler Callum Turner veröffentlicht. Die Bilder auf ihren Sozialnetzwerken zeigen die Feierlichkeiten, die vor zwei Wochen nach einer standesamtlichen Trauung in London in Sizilien stattfanden. Für die Zeremonie trug die Sängerin ein Haute-Couture-Brautkleid des französischen Modehauses Chanel. Turner entschied sich für einen maßgeschneiderten schwarzen Anzug von Louis Vuitton.

Nach Angaben des Modehauses handelt es sich um das erste Brautkleid, das vom neuen Kreativdirektor Matthieu Blazy für Chanel entworfen wurde. Die Kreation vereint die handwerkliche Arbeit mehrerer auf Haute Couture spezialisierter Ateliers, die mit dem französischen Modehaus zusammenarbeiten. Es wurde mit 480.000 Perlen bestickt und mit Trompe-l'œil-Details aus dem Atelier Lesage verziert. Die Fertigung nahm nach Angaben des Modehauses insgesamt 1.155 Arbeitsstunden in Anspruch.