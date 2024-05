"Fargo"-Star auf New Yorker Straße angegriffen: Steve Buscemi verletzt

Hollywood-Schauspieler Steve Buscemi ist laut US-Medienberichten auf der Straße in New York von einem Fremden ins Gesicht geschlagen worden.

"Steve Buscemi wurde in Mid-Town Manhattan angegriffen, ein weiteres Opfer einer zufälligen Gewalttat in der Stadt", zitierten die US-Medien ABC News, NBC News und "The New York Times" den Sprecher des 66-Jährigen. "Es geht ihm gut und er ist dankbar für alle guten Wünsche."