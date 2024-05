Trennung von Jackman nach 27 Jahren: Was Deborra-Lee Furness über sich gelernt hat

Furness: Bin resilient

Die letzten Monate hätten sie gelehrt, dass sie resilient sei, erzählte Furness nun. "Ich habe erfahren, dass ich stark und belastbar bin", sagte sie People am Rande einer Vorführung ihres Films "Force of Nature: The Dry 2" in New York über das vergangene Jahr. "Und dass ich mich - wie wir alle - ständig weiterentwickle."

Zwei Jahre vor ihrer Trennung feierten sie noch die Silberhochzeit. "Mit dir verheiratet zu sein, Deb, ist so natürlich wie Atmen", schrieb der australische Hollywood-Star ("X-Men") im April 2021 auf Instagram. "Fast von dem Moment an, als wir uns trafen, wusste ich, dass es unser Schicksal war, zusammen zu sein." In den vergangenen 25 Jahren sei die Liebe tiefer geworden, der Spaß, die Aufregung und das Abenteuer berauschender, das Lernen voneinander noch großartiger: "Ich bin für immer dankbar, dass wir unsere Liebe, unser Leben und unsere Familie miteinander teilen", schrieb Jackman damals.