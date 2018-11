Fans in Sorge um Rihanna: Noch immer Kontakt zu Chris Brown

Doch wie es aussieht, ist Browns Instagram-Kommentar nicht der einzige Hinweis darauf, dass das einstige Liebespaar nach wie vor Kontakt hat.

Ein Freund behauptet gegenüber Us Weekly: " Chris und Rihanna stehen weiterhin in häufigem Kontakt miteinander. Sie unterstützen die Projekte des jeweils anderen sehr."

Auch wenn das Umfeld der Sängerin nicht ganz nachvollziehen kann, warum sie Brown nicht aus ihrem Leben verbannt hat, weiß die Quelle: "Die beiden haben viel durchgemacht. Rihanna ist sich bewusst, dass sich viele Sorgen über die Freundschaft mit Chris machen, aber sie kann damit umgehen."

Ein erneutes Liebes-Comeback zwischen Brown und Rihanna sei aber unwahrscheinlich. "Sie würde niemals zu Drake oder Chris zurückkehren", so der Insider.

Seit 2017 war Rihanna mit dem arabischen Millionär Hassan Jameel in einer On-Off-Beziehung. Vergangenes Jahr kursierten noch Gerüchte um eine angebliche Verlobung. Im Juni berichteten US-Medien wie Elle, dass sich Rihanna von ihrem reichen Freund getrennt habe. Vor kurzem kamen sogar Baby-Spekulationen auf (dazu mehr). Jetzt behauptet der Insider, dass die beiden nach wie vor nicht mehr zusammen seien. Rihanna habe sich bei dem Scheich nicht an erster Stelle gefühlt, soll für diesen aber nach wie vor Gefühle haben. "Ein Liebes-Comeback mit Hassan schließt sie nicht aus", so die Quelle.