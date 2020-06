Fall Epstein: Prinz Andrews Anwälte beschwerten sich nach Vorwürfen

Epstein-Affäre

Andrew steht seit Monaten wegen seiner Freundschaft Multimillionär Jeffrey Epstein in der Kritik. Der US-Geschäftsmann, er ist laut Behördenangaben Anfang August in einem New Yorker Gefängnis durch Selbstmord ums Leben gekommen, hatte über Jahre hinweg Dutzende minderjährige Mädchen missbraucht und zur Prostitution gezwungen. Andrew war mehrfach Übernachtungsgast bei Epstein in dessen Anwesen in den USA und der Karibik. Von den Machenschaften seines Freundes will er nichts mitbekommen haben. Eines der Opfer, Virginia Giuffre, wirft dem Prinzen vor, er selbst habe sie mehrfach missbraucht.