Expertin: Harrys Körpersprache bei Konzert mit Meghan schwankte zwischen "zwei Extremen"

Prinz Harry und Ehefrau Herzogin Meghan beschäftigten zuletzt mal wieder die Boulevardpresse. Gerüchte über eine mögliche Trennung machten die Runde. Der Stress der letzten Jahre könnte dem Paar über den Kopf gewachsen sein, hieß es etwa. Berechtigt dürften die Spekulationen nicht sein. So oder so: Bei einem gemeinsamen Konzert-Abend bei US-Superstar Beyoncé ("Crazy In Love", "Break My Soul") in Los Angeles zogen Harry und Meghan abermals die Blicke auf sich.