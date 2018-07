Exklusive Feier: Ex von Prinzessin Beatrice heiratet in Italien

Stars wie "Victoria’s Secret"-Model und Schauspieler Ashton Kutcher pilgerten am Wochenende nach Italien, wo sich Prinzessin Beatrices Ex-Freund Dave Clark und seine Verlobte Lynn Anderson im Rahmen einer exklusiven Strandhochzeit trauten.

Hochzeit in italienischem Luxus-Resort

Der wohlhabende Anwalts-Sohn und die New Yorker Werbemanagerin sind seit Mai 2017 verlobt und sagten am Samstag im 5-Sterne-Resort Borgo Egnazia in Apulien "ja" zueinander. Das Luxus-Ressort, in dem bereits Justin Timberlake und Jessica Biel einander das Jawort gaben, bietet mit 4.000 Quadratmetern Platz für 300 Gäste.

Wie die Daily Mail berichtet, hat sich das Brautpaar die Hochzeitsfeier einiges kosten lassen: Nicht weniger als geschätzte 150.000 Euro am Tag kostet es, die gesamte Ferienanlage zu mieten.