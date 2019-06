Exfrau in Rage: R. Kelly verweigert Unterhaltszahlung für Kinder

Sänger R. Kelly soll seiner Exfrau Andrea Kelly 32.000 Dollar (etwa 28.000 Euro) Unterhalt für die gemeinsamen Kinder schulden, wie diese gegenüber der US-Plattform TMZ erklärte.

Aktuell streiten Kelly und Kelly vor Gericht über die Zahlung. Andrea Kelly forderte dort eine baldige Deadline für R. Kelly, um die fünfstellige Summe zu begleichen.

Andrea Kelly: "Ist mir egal, ob du bei Del Taco arbeitest"

Der Sänger, der aktuell wegen Missbrauchsvorwürfen angeklagt ist, beschäftigt eine Riege an Anwälten, die ihn unterstützen sollen - und arbeitet derzeit nicht. An Geld dürfte es dem Sänger daher zur Zeit mangeln, wie TMZ mutmaßt.

Exfrau Andrea Kelly besteht jedoch auf die Zahlung und sagte in einer Video-Botschaft an den Sänger dazu trocken: "Wir werden schon einen Weg finden, es gibt überall Jobs. Es ist mir egal, ob du der erste 'King of R'n'B' bist, der bei Del Taco (Anm.: Fastfood-Kette) arbeitet."

Tochter Joanne: "Es ist seine Verantwortung als Vater"

R. Kellys Tochter Joanne, die als Musikerin Buku Abi bekannt ist, äußerte sich ebenfalls zu den mangelnden Zahlungen des Sängers: "Ich möchte eines klarstellen: Ich brauche sein Geld nicht, aber es ist seine Verantwortung als mein Vater."