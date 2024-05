Ex-Verlobte von getötetem US-Serienstar Wactor: "Ihr habt den Falschen erschossen"

Der 37-Jährige habe drei Männer angesprochen, die sich in der Nacht zum Samstag im Zentrum von Los Angeles an seinem Auto zu schaffen gemacht hätten, sagte seine Mutter Scarlett dem Sender KABC-TV. Einer von ihnen habe unvermittelt auf ihren Sohn geschossen. Er sei später in einem Krankenhaus gestorben.

Diebe wollten Katalysator von Wactors Auto stehlen

Wactor habe wohl gedacht, dass sein Wagen abgeschleppt werde, ergänzte die Mutter. Die drei Männer seien geflüchtet. Der Schütze habe eine Maske getragen. Die Polizei bestätigte am Sonntag (Ortszeit) laut Medienberichten den Vorfall, ohne aber den Namen des Darstellers zu nennen. Demnach hatten die Diebe versucht, den Katalysator des Fahrzeugs zu stehlen. In dem Abgasreiniger sind teure Edelmetalle wie Platin, Palladium oder Rhodium verbaut. Der Diebstahl von Katalysatoren habe während der Corona-Pandemie stark zugenommen, schrieb die Los Angeles Times.

Frühere Freundin wendet sich an Angreifer

Inzwischen wandte sich auch Wactors frühere Verlobte, die Schauspielerin und Regisseurin Tessa Farrell an die Öffentlichkeit. "Das ist nicht in Ordnung, das darf so nicht weitergehen", sagt Farrell weinend in einem auf den Social-Media-Plattformen Tiktok und Instagram veröffentlichten Video über die Kriminalität auf den Straßen von L.A., bevor er sich auch an die Angreifer wandte. "Falls ihr zuschaut: es mir leid, aber ihr habt den Falschen erschossen. Sucht euch einen richtigen Job. Ich weiß, dass der Arbeitsmarkt hart ist, aber wir sitzen alle im gleichen Boot. Ihr müsst nicht stehlen, und schon gar keine Leben nehmen."

Auch auf ihre frühere Romanze geht Farrell ein. "Es war wirklich feurig. Zu feurig", schildert sie in dem Clip. "Wir brachten das Beste in uns zum Vorschein, aber auch die dunkelsten Seiten des jeweils anderen. Unser beider Leben wurde für immer verändert." Farrell zeigt in dem Video auch den Verlobungsring, den sie bis heute trägt. "Es ist der Ring meiner Großeltern, sie waren 50 Jahre lang verheiratet. Ich lege ihn nie ab." Sehen Sie das ganze Statement hier: