Ex-Prinz Nikolai spricht über Titelverlust: Seltsam und gewöhnungsbedürftig

Während sich Briten-Prinz Harry (38) freiwillig der royalen Pflichten entledigt hat, hat in Dänemark Königin Margrethe (83) entschieden, dass die vier Kinder ihres jüngeren Sohnes, Prinz Joachim (54), künftig keine royalen Titel mehr tragen werden, was für sie ein großer Schock war.

Jetzt äußerte sich Ex-Prinz Nikolai (24), Prinz Joachims Sohn aus erster Ehe mit Alexandra von Frederiksborg (59) zu dem Thema.

Diplomatisch meinte er gegenüber dem australischen Magazin 9Honey, dass er es noch immer etwas seltsam findet und sich daran gewöhnen muss.

„Ich denke, in Zukunft werde ich freier sein, aber ich habe mich noch nie eingeschränkt gefühlt“, so Nikolai, der derzeit in Sydney an der University of Technology studiert.