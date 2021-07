Ex-GNTM-Kandidatin Sara Kulka: "Bin in psychiatrischer Akutklinik"

Nach mehreren Wochen ohne Updates hat sich Sara Kulka nun in einer Instagram-Story wieder bei ihren Followern gemeldet. Die ehemalige GNTM-Kandidatin leidet an Depressionen, über die sie in den sozialen Medien auch offen spricht. Aktuell befindet sich die zweifache Mutter in einer psychiatrischen Klinik, wie sie ihren Followern nun mitteilte.

Sara Kulka meldet sich aus der Psychiatrie zu Wort

"Viele denken, ich bin in einer Reha, nein, ich bin in einer psychiatrischen Akutklinik, die mir sehr hilft", erzählte die 31-Jährige. "Letzte Woche ging es mir unwahrscheinlich schlecht." Inzwischen gehe es aber wieder bergauf.

"Was ich hier mache, ist nicht mich erholen, sondern an mir arbeiten, an meiner Kindheit arbeiten, an der letzten Zeit", gab der Reality-Star offen zu. "Eins meiner größten Probleme, warum ich auch am Ende depressiv geworden bin, ist, weil ich immer über meine Grenzen gegangen bin – schon in meiner Kindheit."

Der Klinikaufenthalt soll ihr helfen, schwierige Erlebnisse aus ihrer Kindheit aufzuarbeiten und ihre Grenzen besser zu erkennen. Mithilfe eines Therapeuten versucht sie, zu lernen, sich besser abzugrenzen. Sie müsse zudem Strategien entwickeln, um ihrem Alltag mehr Struktur zu geben.