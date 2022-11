Ex-Freundin von Prinz Andrew bekommt Schadenersatz vom "Mail"-Verlag

"Die Angeklagte akzeptiert, dass die gegen die KlÀgerin vorgebrachten Behauptungen nicht wahr waren und sind und ist erfreut, diese Sache richtig zu stellen", sagte McNeil-Walsh. Die Daily Mail druckte zudem am Freitag eine Entschuldigung ab. Richterin Rowena Collins Rice betonte: "Miss Stark hat das Recht, sich als vollstÀndig rehabilitiert zu betrachten und so betrachtet zu werden."

Die Mail hatte Stark im November 2019 in einem Artikel ĂŒber Andrew als "Pornostar" bezeichnet und dazu ein Foto von ihr aus dem Film "The Awakening of Emily" gedruckt. Starks Anwalt Francis Leonard sagte, die Schauspielerin habe nie in einem pornografischen Film mitgewirkt. Bei "Emily" von 1976 handle es sich um ein Coming-of-Age-Drama.